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03 квітня 2020, пʼятниця, 06:30 26
Суспільство 2020-04-03T11:00:04+03:00
Українські Новини
До вас можуть приїхати додому. У КМДА розповіли, як будуть контролювати дотримання самоізоляції

До вас можуть приїхати додому. У КМДА розповіли, як будуть контролювати дотримання самоізоляції

Кира Молчанова
Карантин, КМДА, коронавірус в Україні, самоізоляція

Самоізоляцію пацієнтів перевірятимуть, зателефонувавши по телефону, або при очному візиті Національної поліції, службовців ЖКГ або лікарів. Про це розповів радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко під час прес-конференції.

"Перший шлях – телефонний контакт. Але людина має розуміти, що крім телефонного дзвінка, до неї можуть приїхати додому і перевірити, наскільки вона дотримується режиму самоізоляції. До людині можуть приїхати представники Національної поліції, так і представники, наприклад, житлово-експлуатаційних організацій, або лікарі первинної ланки", – підкреслив Бондаренко.

Він розповів, що зараз близько 37 осіб знаходяться в самоізоляції. Це люди, які перетнули кордон, починаючи з 11 березня; особи, які захворіли на COVID-19 і ті, з ким контактували хворі. Він розповів, як виявляють людей, яким необхідно самоізолюватися.

"По телефону спочатку виявляються контактери осіб, які інфіковані коронавірусом. Цих контактерів попереджають про необхідність самоізоляції. Щодо інших осіб, крім попередження про необхідність самоізоляції, також визначається, наскільки їм потрібна чи не потрібна допомога", – повідомив радник мера.

Він розповів, що в Києві вже працює Моніторинговий центр контролю за дотриманням самоізоляції хворими у легкій формі, які лікуються вдома і особами, які контактували з хворими.

Як повідомляли Українські Новини, фракції "Європейська солідарність" і "Голос" у Верховній Раді заявляють, що серед депутатів від їх фракції немає тих, хто перебувають на лікуванні чи в самоізоляції у зв'язку з коронавірусною інфекцією COVID-2019.

Крім того, лікарі розповіли, яких правил потрібно дотримуватися на самоізоляції.

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