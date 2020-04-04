Кабмин выделил 40,7 млн гривен жителям обвалившегося дома в Дрогобыче

Кабинет Министров выделил 40,7 млн гривен на приобретение жилья жителям обвалившегося дома в Дрогобыче (Львовская область), который 28 августа 2019 года обвалился в результате взрыва.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 1 апреля, передают Українськi Новини.

Средства выделены жителям, которые нуждаются в отселении из аварийного жилого дома №101 по ул. Грушевского в Дрогобыче, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации 28 августа 2019 года.

Осуществить указанные расходы поручено Министерству финансов за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Львовская областная государственная администрация, в свою очередь, должна утвердить в течение недели по согласованию с Министерством развития общин и территорий, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Минфином перечень расходов, связанных с осуществлением выплат.

Кроме этого, до 25 августа обладминистрация должна предоставить Минэкономике, Минфину, Минрегиону и Государственной казначейской службе отчет об использовании этих средств.

Как сообщали Українськi Новини, 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) были госпитализированы из-за обвала 28 августа 2019 года дома в Дрогобыче.

Ранее сообщалось о том, что Дрогобыч называл причиной обвала дома разрушение средней несущей стены подвала.