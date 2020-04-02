Елладська церква перенесла святкування Великодня

В той час як українська влада на великодні свята карантин хочуть посилити і транслюватиме богослужіння по ТБ, постійний Священний Синод Елладської церкви, який проводився позапланово 1 квітня в режимі телеконференції, вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня.

Це пов'язано з безпрецедентними карантинними заходами, введеними урядом Греції через загрозу пандемії коронавірусу, пише Cerkvarium.

"Синодали закликали віруючих залишатися вдома до 11 квітня, з болем визнавши, що тимчасова відмова від Причастя на цей період - безпрецедентна ситуація. При цьому позиція церкви про те, що через Євхаристію вірусна хвороба поширюватися не може, залишається незмінною", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що Синод заради збереження духу синодальної єдності заборонив будь-кому - від єпископів до дияконів - давати які-небудь коментарі в ЗМІ, крім митрополита Навпактського і Святовласієвського Ієрофея.

Як зазначив представник ПЦУ Євстратій Зоря, йдеться саме про перенесення великоднього богослужіння, а не святкування Великодня.

"Рішення Синоду Церкви Греції полягає в тому, що загальне, відкрите для всіх без обмежень Пасхальне богослужіння буде проведено в ніч з 26 на 27 травня по чину Великодньої служби. 27 травня - свято Віддання Пасхи, тобто завершення 40-денного періоду Великодніх урочистостей. За традицією служба в цей день і так відбувається за тим же чином, що і на Великдень, у перший день Пасхи. Рішення Синоду лише додає, що ця служба буде відправлена вночі - як і на Великдень", - написав він у Facebook.

Пост у Facebook Євстратія Зорі

Як повідомляли Українські Новини ПЦУ дасть рекомендації, як брати участь у богослужіннях під час карантину на передвеликодні свята.

В 2020 році православний Великдень відзначатимуть 19 квітня, а католики на тиждень раніше - 12 квітня.