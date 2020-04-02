Подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь продлили ночной домашний арест

В то время, как Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета, будет под стражей минимум до 30 мая, суд продлил ночной домашний арест подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь до 31 мая

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь без права внесения залога до 31 мая.

Такое решение суд принял в четверг, передают Українські Новини.

Дугарь присутствовала в зале рядом со своими адвокатами.

На заседании все были в масках.

Ранее Дугарь запрещалось покидать место проживания с 20:00 до 7:00, теперь суд определил время с 22:00 до 6:00.

Также Дугарь ранее был определен домашний арест в Гвардейском (Днепропетровская область), теперь расширил границы до всего Новомосковского района.

Как сообщали Українськi Новини, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета является один и тот же человек.

В 2010 году Генеральная прокуратура назвала заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

После чего дело в связи со смертью предполагаемого заказчика убийства Гонгадзе было закрыто.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной. Кроме того, суд продлил сроки досудебного расследования по делу Шеремета до 12 апреля.