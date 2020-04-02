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02 апреля 2020, четверг, 16:23 456
Экономика 2020-04-02T17:15:33+03:00
Українські Новини
Из-за схем с НДС госбюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, - Уманский

Из-за схем с НДС госбюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, - Уманский

Ярина Вацяк
Минфин, Госбюджет, НДС, Игорь Уманский, схемы НДС
Игорь Уманский
Игорь Уманский

Бывший министр финансов Игорь Уманский, который ранее назвал причину своего увольнения, заявляет, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему (премьер-министру), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко (до 24 декабря 2012 года - глава Налоговой службы, после этого был министром доходов и сборов) с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?", - сказал Уманский.

При этом он пожаловался, что у Минфина нет инструментов для наказания виновных, так как он работал не в силовом ведомстве.

"Ну что я могу сделать с главой Налоговой администрации? Максимум – лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, ему будет сильно больно?" - сказал бывший министр.

Уманский подчеркнул, что не мог уволить глав Налоговой и Таможенной служб, так как это в полномочиях Кабинета Министров.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского.

4 марта Верховная Рада назначила новым министром финансов Украины Игоря Уманского.

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