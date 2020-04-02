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02 апреля 2020, четверг, 17:20 1311
Общество 2020-04-02T17:30:01+03:00
Українські Новини
Украинцы больше опасаются экономических последствий от карантина, чем коронавируса, - опрос

Украинцы больше опасаются экономических последствий от карантина, чем коронавируса, - опрос

Ярина Вацяк
Соцопрос, Карантин, КМИС, Коронавирус, экономика Украины, Экономический кризис
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как 43% опрошенных не считают короновирус для себя реальной угрозой, 79% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не имеют проблем с работой из-за карантина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, возникли ли у них перечисленные в списке проблемы с работой в связи с карантином.

12% респондентов на работе столкнулись с просьбой уйти в неоплачиваемый отпуск, 6% - предложили согласиться на уменьшение заработной платы, 3% - столкнулись с невыплатой зарплаты и 2% предложили уволиться из-за сокращения.

Также респондентам был задан вопрос о том, чего они больше опасаются - эпидемии коронавируса или экономических последствий от введения карантина?

При этом 43% ответили, что больше опасаются экономических последствий от введения карантина, 34% - эпидемии коронавируса, 14% - не боятся ни первого, ни второго и надеются, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев, 10% - затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных номеров с 27 по 30 марта среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщили Українські Новини, Евросоюз намерен выделить Украине 80 млн евро помощи из-за коронавируса.

В НБУ считают, что коронавирус может привести к замедлению экономической активности в Украине.

 

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