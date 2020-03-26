Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина

Министерство цифровой трансформации намерено на следующей неделе (30 марта - 5 апреля) запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и самоизоляции.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своей странице в социальной сети Facebook , передают Українськi Новини.



"На следующей неделе мы запустим сразу 3 инструмента: 1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Сразу успокою - никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить", - написал он.



Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.



По словам министра, следующим шагом станет введение в мобильном приложении "Дія" возможности мониторинга возможного контакта с больным.



"Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и т.д. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого гео-таргетинга (слежения)", - написал он.



Среди инструментов, которые планируется запустить на следующей неделе, - онлайн-челендж HackCorona in Ukraine – национальный конкурс проектов/идей от граждан, направленных на борьбу с эпидемией и поддержку украинцев в это время, наилучшие из которых получат финансирование на реализацию за средства доноров.



Также планируется запустить онлайн-платформу бесплатных услуг бизнеса для граждан.



Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" начала бесплатно доставлять лекарства в регионы.



Кроме того, в суд направили 188 админпротоколов за нарушение карантина.