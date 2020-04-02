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02 апреля 2020, четверг, 17:02 82
Мир 2020-04-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
МАГАТЭ отправит партию оборудования для обнаружения коронавируса в более, чем 40 стран мира

МАГАТЭ отправит партию оборудования для обнаружения коронавируса в более, чем 40 стран мира

Елизавета Кесельман
МАГАТЭ, Оборудование, Коронавирус, Борьба с коронавирусом

1 апреля Украина получила партию ПРЦ-тестов и гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Тем временем, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что отправит партию высокоточного оборудования для обнаружения коронавируса в более, чем 40 стран мира, среди которых есть Украина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, лаборатории по всему миру получат партию диагностических машин, набор, реагентов и другого оборудования.

"Сотрудники МАГАТЭ прилагают все усилия, чтобы обеспечить доставку этого критически важного оборудования как можно быстрее в регионы, где оно наиболее необходимо. Предоставление этой помощи странам является абсолютным приоритетом для Агентства", - расказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

 

Как сообщали Українські Новини, США выделили Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.

Тем временем, МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно. 

Также в ВОЗ заявили, что количество смертей от COVID-19 выросло в два раза за неделю.

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