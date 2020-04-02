МАГАТЭ отправит партию оборудования для обнаружения коронавируса в более, чем 40 стран мира

1 апреля Украина получила партию ПРЦ-тестов и гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Тем временем, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что отправит партию высокоточного оборудования для обнаружения коронавируса в более, чем 40 стран мира, среди которых есть Украина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, лаборатории по всему миру получат партию диагностических машин, набор, реагентов и другого оборудования.

"Сотрудники МАГАТЭ прилагают все усилия, чтобы обеспечить доставку этого критически важного оборудования как можно быстрее в регионы, где оно наиболее необходимо. Предоставление этой помощи странам является абсолютным приоритетом для Агентства", - расказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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