В Киеве начнут отключать отопление с 5 апреля, — администрация города

После того, как синоптики пообещали сухую и в основном теплую погоду, Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что начнет отключать отопление с 5 апреля.

Об этом говорится в сообщении и пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

Согласно нему, по данным Украинского гидрометеорологического центра, уже со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов, что дает основания завершить отопительный сезон.

Указано, что на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 км необходимо 2-3 дня.

"Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно с существенным потеплением, которое ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что подписано соответствующее распоряжение Киевгорадминистрации № 556.

Согласно сообщению, с 25 марта коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало процесс прекращения теплоснабжения в школах и садах.

Как сообщали Українськi Новини, о том, что отопление в столичных квартирах могут отключить уже скоро, мэр города Виталий Кличко заявлял еще 30 марта.

До этого тепло перестали подавать в киевские школы — школьники все равно находятся на карантине.

Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 8 февраля на 23,5%, или на 5 120 млн куб. м, до 16,665 млрд куб. м газа с начала стартовавшего 2 ноября 2019 года сезона отбора газа.