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24 марта 2020, вторник, 16:07 775
Общество 2020-03-24T16:07:37+02:00
Українські Новини
Завтра в школах и детсадах отключат отопление

Завтра в школах и детсадах отключат отопление

Ольга Фандорина
Отопление, Детские сады, отопление в Киеве, Отопление в школах
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена отключить отопление в школах которые находятся на карантине, а в Киеве ученики учатся по видеоурокам, и детских садах 25 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и детсады остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах", - заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что в ситуации, когда убытки города из-за коронавируса могут превысить миллиард гривен, власть должна использовать любую возможность оптимизации средств.

КГГА отмечает, что это необходимый шаг, который позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявляет, что прием документов в первые классы школы переносится до улучшения эпидемической ситуации.

В среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Так, во всех областях до 3 апреля будут закрыты школы, ограничены массовые мероприятия и авиаперелеты.

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