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02 квітня 2020, четвер, 16:21 3
Суспільство 2020-04-02T19:00:04+03:00
Українські Новини
Киян почнуть відключати від опалення вже на вихідних, — адміністрація міста

Киян почнуть відключати від опалення вже на вихідних, — адміністрація міста

Кира Молчанова
Київ, КМДА, Централізоване опалення, Опалювальний сезон
Опалювальний сезон. Фото: Pixabay
Опалювальний сезон. Фото: Pixabay

Після того, як синоптики пообіцяли суху і в основному теплу погоду, Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що почне відключати опалення з 5 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, за даними Українського гідрометеорологічного центру, вже з наступного тижня середньодобова температура складе вище +8 градусів, що дає підстави завершити опалювальний сезон.

Зазначено, що на згортання системи централізованого опалення з протяжністю теплових мереж понад 2,7 км необхідно 2-3 дні.

"Тому процес припинення теплопостачання ми починаємо вже зараз, щоб відключення відбулося синхронно з істотним потеплінням, яке очікуємо вже з вівторка. Ми в черговий раз не чекаємо традиційного 15 квітня для завершення опалювального сезону, щоб кияни змогли максимально заощадити кошти. Особливо враховуючи складний фінансовий стан в умовах жорсткого карантину і ряду обмежень, які покликані вберегти городян від коронавірусної інфекції", - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Наголошується, що підписано відповідне розпорядження Київміськадміністрації № 556.

Згідно з повідомленням, з 25 березня комунальне підприємство "Київтеплоенерго" початок процес припинення теплопостачання у школах та садках.

Як повідомляли Українські Новини, про те, що опалення в столичних квартирах можуть відключити вже скоро, мер міста Віталій Кличко заявляв ще 30 березня.

До цього перестали подавати тепло в київські школи — школярі все одно знаходяться на карантині.

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) за станом на 8 лютого на 23,5%, або на 5 120 млн куб. м, до 16,665 млрд куб. м газу з початку стартував 2 листопада 2019 року сезону відбору газу.

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