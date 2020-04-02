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02 апреля 2020, четверг, 15:00 315
Общество 2020-04-02T15:02:03+03:00
Українські Новини
В магазинах выросли запасы гречки и сахара

В магазинах выросли запасы гречки и сахара

Валерия Драгомирова
Сахар, Карантин, Гречка, Коронавирус
Гречка. Фото: telegraf.in.ua
Гречка. Фото: telegraf.in.ua

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства констатирует, что по состоянию на 1 апреля по сравнению с прошлой неделей (23-29 марта) запасы в основных торговых сетях гречневой крупы выросли на 36%, а сахара - на 33%, в то время, как в Киеве подешевели продукты


Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы", - написал он.

По данным министерства, также выросли запасы подсолнечного масла на 36%, молока - на 39%, риса - на 42%, пшеничной муки - на 43%, макаронных изделий - на 47%, куриных тушек - на 48%, сливочного масла - на 48%.

Согласно сообщению, за последнюю неделю больше всего снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и масла сливочного (-50%), гречки (-17%), муки (-10%) и лука (-22%).

Как сообщали Українські Новини, АТБ снизит торговые наценки на крупы, овощи и фрукты. 

Кроме того, что будет со стоимостью продуктов дальше

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