В магазинах выросли запасы гречки и сахара

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства констатирует, что по состоянию на 1 апреля по сравнению с прошлой неделей (23-29 марта) запасы в основных торговых сетях гречневой крупы выросли на 36%, а сахара - на 33%, в то время, как в Киеве подешевели продукты.



Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.



"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы", - написал он.



По данным министерства, также выросли запасы подсолнечного масла на 36%, молока - на 39%, риса - на 42%, пшеничной муки - на 43%, макаронных изделий - на 47%, куриных тушек - на 48%, сливочного масла - на 48%.



Согласно сообщению, за последнюю неделю больше всего снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и масла сливочного (-50%), гречки (-17%), муки (-10%) и лука (-22%).



Как сообщали Українські Новини, АТБ снизит торговые наценки на крупы, овощи и фрукты.



Кроме того, что будет со стоимостью продуктов дальше.