У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Всього 161 інфікований

У Києві кількість заражених коронавірусом становить 161, є перший загиблий. Про це сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу щодо коронавірусу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що у Києві 29 нових випадків зараження коронавірусом за добу 1 квітня. Всього кількість заражених становить 161 людина.

Він зазначив, що серед 26 лабораторно підтверджених нових випадків 19 чоловіків у віці від 22 до 70 років, і 10 жінок у віці від 36 до 62 років. Помер 70-річний чоловік.

Також відомо, що 12 чоловік в Києві вже вилікувалися від коронавірусу.

Госпіталізовано 18 пацієнтів, з них 4 в клінічну лікарню №5, 9 в лікарню №7, ще троє в Олександрівську лікарню та двох у лікарню №3. Ще 11 киян лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Тим часом найбільше випадків коронавірусу зафіксували в США. Там вірус підтвердили у 216 721 людини, 5 138 з них померли, а 8 672 - вилікувалися. На другому місці за кількістю зараження - Італія, де зафіксували 110 574 випадку. 13 155 осіб померли, а 16 847 - вилікувалися.