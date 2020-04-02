В Минздраве рассказали, когда начнут производить украинские тесты на коронавирус

Министерство здравоохранения рассчитывает на запуск серийного производства украинских тестов для диагностики коронавирусной инфекции 6-12 апреля, в то время, как у Украине зафиксировали уже 804 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Минздрав работает над этим вопросом... Мы работали и с институтом молекулярной биологии, и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей недели у нас будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в лаборатории", - сказал он.

Ранее Институт молекулярной биологии Национальной академии наук заявил, что они могут производить 10-20 тыс. тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции в неделю, однако учреждению не выделяют на это средств.

Как сообщали Українськi Новини, 31 марта Украина доставила из Китая 100 тыс. тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса, до этого была поставка такого же количества тестов из Южной Кореи.