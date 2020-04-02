Рубль продолжает стремительно падать. Курс российской нацвалюты на 2 апреля

Пока доллар и евро продолжают стремительно падать, в четверг, 2 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 1 апреля, снизился на 3 копейки до 3,05 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился на 4 копейки и составляет 3,61 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 2 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,05 3,61 Максимальный 3,40 4,00 Минимальный 2,40 3,40

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 1 апреля на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 50 коп. в среду снизился на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

Также Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля. В НБУ констатируют отсутствие ажиотажа на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта.