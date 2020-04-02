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  • Рубль продолжает стремительно падать. Курс российской нацвалюты на 2 апреля
02 апреля 2020, четверг, 10:54 895
Экономика 2020-04-02T10:54:57+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает стремительно падать. Курс российской нацвалюты на 2 апреля

Рубль продолжает стремительно падать. Курс российской нацвалюты на 2 апреля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Пока доллар и евро продолжают стремительно падать, в четверг, 2 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 1 апреля, снизился на 3 копейки до 3,05 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился на 4 копейки и составляет 3,61 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 2 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,05 3,61
Максимальный 3,40 4,00
Минимальный 2,40 3,40

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 1 апреля на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 50 коп. в среду снизился на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

Также Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля. В НБУ констатируют отсутствие ажиотажа на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта.

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