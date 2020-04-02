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02 квітня 2020, четвер, 10:54 19
Економіка 2020-04-02T12:30:04+03:00
Українські Новини
Рубль продовжує стрімко падати. Курс російської нацвалюти на 2 квітня

Рубль продовжує стрімко падати. Курс російської нацвалюти на 2 квітня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Поки долар і євро продовжують стрімко падати, у четвер, 2 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 1 квітня, знизився на 3 копійки до 3,05 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 4 копійки і становить 3,61 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 2 квітня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,4552 28,0324 29,6686 30,5621 3,05 3,61
Максимальний 27,7500 28,7500 30,1500 31,0000 3,40 4,00
Мінімальний 27,2000 27,8500 28,7000 30,2000 2,40 3,40

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 1 квітня на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 50 коп. в середу знизився на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

Також Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня. У НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.

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