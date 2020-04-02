Долар і євро знову обвалилися. Курс валют на 2 квітня

У той час, поки гривня продовжує падати, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 1 квітня на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 25,25 коп. до 29,6686 UAH/EUR, курс продажу знизився на 30,52 коп. до 30,5621 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,4552 28,0324 29,6686 30,5621 3,05 3,61 Максимальний 27,7500 28,7500 30,1500 31,0000 3,40 4,00 Мінімальний 27,2000 27,8500 28,7000 30,2000 2,40 3,40

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 50 коп. в середу знизився на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

Також Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня. У НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.