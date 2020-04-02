В Херсоне зафиксировали первый случай коронавируса. Город закрывают на карантин

В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом у 42-летнего мужчины. Из-за сложившейся ситуации на въездах и выездах из города установят 5 блокпостов. Об этом сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Facebook.

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. ...Факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", - сказал зампредседателя в видеообращении.

Членов семьи и врачей, контактировавших с ним, отправили на обсервацию.

В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.



Кроме того, по его словам, в полночь со среды на четверг город закроют на карантин, на въездах и выездах из города установят 5 блокпостов.



Замглавы убедительно просит херсонцев оставаться дома и сохранять спокойствие.



Как сообщали Українські Новини, 25 марта в Херсонской области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.



Кроме того, в мире количество инфицированных коронавирусом приближается к миллиону.