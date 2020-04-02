У Херсоні зафіксували перший випадок коронавірусу. Місто закривають на карантин

У Херсоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом у 42-річного чоловіка. Через це на в'їздах і виїздах з міста встановлять 5 блокпостів. Про це повідомив заступник міського голови Херсона Ігор Козаков на Facebook.

"У нашому місті зареєстровано перший випадок коронавірусу. Це 42-річний мешканець Херсона, який потрапив до лікарні з пневмонією. ...Факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус", - сказав заступник голови у відеозверненні.

Членів сім'ї та лікарів, які контактували з ним, відправили на обсервацію. Найближчим часом в під'їзді будинку, де живе заражений, проведуть дезінфекцію.



Крім того, за його словами, опівночі з середи на четвер місто закриють на карантин, на в'їздах і виїздах з міста встановлять 5 блокпостів.



Заступник голови просить херсонців залишатися вдома і зберігати спокій.



Як повідомляли Українські Новини, 25 березня у Херсонській області зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.



Крім того, у світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона.