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02 квітня 2020, четвер, 10:10 5
Суспільство 2020-04-02T10:15:02+03:00
Українські Новини
У Херсоні зафіксували перший випадок коронавірусу. Місто закривають на карантин

У Херсоні зафіксували перший випадок коронавірусу. Місто закривають на карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Херсон, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У Херсоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом у 42-річного чоловіка. Через це на в'їздах і виїздах з міста встановлять 5 блокпостів. Про це повідомив заступник міського голови Херсона Ігор Козаков на Facebook.

"У нашому місті зареєстровано перший випадок коронавірусу. Це 42-річний мешканець Херсона, який потрапив до лікарні з пневмонією. ...Факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус", - сказав заступник голови у відеозверненні.

Членів сім'ї та лікарів, які контактували з ним, відправили на обсервацію. Найближчим часом в під'їзді будинку, де живе заражений, проведуть дезінфекцію.


Крім того, за його словами, опівночі з середи на четвер місто закриють на карантин, на в'їздах і виїздах з міста встановлять 5 блокпостів.

Заступник голови просить херсонців залишатися вдома і зберігати спокій.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня у Херсонській області зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Крім того, у світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона.

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