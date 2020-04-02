Сотрудники пивзаводов работают онлайн

Заводы один за одним ужесточают требования к безопасности во время карантина, и одна из крупнейших пивоваренных компаний AB InBev Efes Украина запретила посещение посторонними своих заводов и организовала развозку рабочих во время карантина.

Об этом Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности генерального директора компании Денис Хренов.

"Мы стремимся максимально обезопасить наших сотрудников в сложившейся ситуации, поэтому у нас отменены все командировки, все встречи и переговоры перенесены в онлайн режим, на наши предприятия посетители не имеют доступа, кроме подрядных организаций, проводящих работы по действующим договорам, критичным для работы компании, мы отменили все экскурсии на пивоварни", - сказал он.

При этом и.о. гендиректора отметил, что для сотрудников, которые имеют возможность временно выполнять свои функциональные обязанности удаленно, организована работа из дома, а для тех, кто привязан к производственному процессу, организованы развозки.

При входе на территорию предприятия производится обработка дезинфектором рук, обуви сотрудников, проверяется повторно температура бесконтактным термометром, на самой территории сотрудники должны носить защитные маски и соблюдать минимальное расстояние в 2 метра.

Передача смены происходит максимально без контакта между операторами и мастерами в форме заполнения онлайн чек-формы, уточнение рабочей информации происходит по рации или мобильным телефонам.

На предприятиях проводится влажная уборка помещений и лифтов с применением дезинфицирующих средств каждые 2 часа, регулярно проветриваются помещения, в туалетах и на рабочих местах установлены дезинфекторы.

Денис Хренов заявил, что в случае выявления у сотрудника симптомов ОРВИ или гриппа перед входом на предприятие он не допускается на территорию пивоварни.

Такого сотрудника направляют домой с рекомендацией находиться на 14 -дневном карантине, а о факте выявления заболевшего сотрудника медперсонал пивоварни незамедлительно уведомляет менеджмент производства для отслеживания статуса состояния и диагноза сотрудника.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко призвал ужесточить карантинные условия в Киеве.

При этом правительство разрешило компаниям перевозить сотрудников на арендованных автобусах во время карантина.