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02 квітня 2020, четвер, 05:20 3
Фінанси 2020-04-02T05:30:02+03:00
Українські Новини
Курс НБУ на четвер: гривня знову впала в ціні

Курс НБУ на четвер: гривня знову впала в ціні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс долара до гривні, Долар
Гроші
Гроші

В той час, як в середу, 1 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 31 березня на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 квітня, на 12,49 коп. до 27,7538 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 квітня, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,3315
1 долар США 27,7538
1 швейцарський франк 28,7143
10 ієн 2,5805
10 російських рублів 3,5123
1 євро 30,3238

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 50 коп. в середу знизився на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня. В НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.

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