Курс НБУ на четвер: гривня знову впала в ціні

В той час, як в середу, 1 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 31 березня на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 квітня, на 12,49 коп. до 27,7538 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 квітня, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,3315 1 долар США 27,7538 1 швейцарський франк 28,7143 10 ієн 2,5805 10 російських рублів 3,5123 1 євро 30,3238

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 50 коп. в середу знизився на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня. В НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.