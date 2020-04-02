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02 апреля 2020, четверг, 06:30 998 Инфографика
Общество 2020-04-02T07:45:03+03:00
Українські Новини
Когда звонить семейному врачу, а когда сразу в скорую: в МОЗ дали рекомендации

Когда звонить семейному врачу, а когда сразу в скорую: в МОЗ дали рекомендации

Кира Молчанова
Здоровье, Скорая помощь, Семейный врач, советы здоровья, коронавирус в Украине
Скорая помощь Фото:: Автоспецпром
Скорая помощь Фото:: Автоспецпром

Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, медики призывают быть особенно внимательными к своему здоровью, а в случае обнаружения у себя респираторных симптомов — обращаться к семейному врачу или звонить в скорую помощь. Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм действий, когда нужно звонить семейному врачу, а когда нельзя медлить и нужно обращаться за неотложной помощью.

Так, при обнаружении у себя кашель, повышенную температуру, слабость, то нужно звонить семейному врачу. Если коме этих симптомов появилась одышка, боль в груди, высокая температура, диарея и нарушение сознания — то все это повод звонить в скорую помощь немедленно.

После этого нужно следовать указанию диспетчера скорой и четко отвечать на его вопросы, чтобы он мог установить состояние больного и выслать бригаду экстренной помощи. На месте медики решат, нуждается ли пациент в госпитализации.

Если больного направлять в больницу не нужно, то они дадут рекомендации по самоизоляции и расскажут, что нужно сообщить семейному врачу. Если его не будет на месте, то помочь могут на горячей линии по коронавирусу.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.

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