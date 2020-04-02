Когда звонить семейному врачу, а когда сразу в скорую: в МОЗ дали рекомендации

Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, медики призывают быть особенно внимательными к своему здоровью, а в случае обнаружения у себя респираторных симптомов — обращаться к семейному врачу или звонить в скорую помощь. Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм действий, когда нужно звонить семейному врачу, а когда нельзя медлить и нужно обращаться за неотложной помощью.

Так, при обнаружении у себя кашель, повышенную температуру, слабость, то нужно звонить семейному врачу. Если коме этих симптомов появилась одышка, боль в груди, высокая температура, диарея и нарушение сознания — то все это повод звонить в скорую помощь немедленно.

После этого нужно следовать указанию диспетчера скорой и четко отвечать на его вопросы, чтобы он мог установить состояние больного и выслать бригаду экстренной помощи. На месте медики решат, нуждается ли пациент в госпитализации.

Если больного направлять в больницу не нужно, то они дадут рекомендации по самоизоляции и расскажут, что нужно сообщить семейному врачу. Если его не будет на месте, то помочь могут на горячей линии по коронавирусу.

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