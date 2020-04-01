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01 квітня 2020, середа, 19:11 5
Фінанси 2020-04-01T19:50:11+03:00
Українські Новини
Більшість українців "протягнуть" на своїх заощадженнях менше місяця, — опитування "Рейтингу"

Більшість українців "протягнуть" на своїх заощадженнях менше місяця, — опитування "Рейтингу"

Кира Молчанова
Соціологічне опитування, Фінансова криза, заощадження, Карантин в Україні, Економічна криза
Копійки
Копійки

Карантин може тривати до 15 травня — так вважає, наприклад, глава МВС Арсен Аваков. Тим часом українці сумніваються, що на час карантину у них будуть кошти прогодувати свої сім'ї. Так, майже 60% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають, що їх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

16% опитаних відзначили, що їм вистачить заощаджень на строк до 2 місяців, 7% — до 3 місяців, 6% — до півроку, 3% — до року і більше.

Також майже 80% переживають, що в країні настане затяжна економічна криза.

Більше двох третіх схвильовані через те, що не зможуть придбати необхідні ліки.

48% переживають через те, що не зможуть купити необхідні продукти.

Зазначено, що лише 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події або поїздки.

Згідно з опитуванням, дві третини відзначили, що у них була робота до введення карантину.

Серед них 35% продовжують працювати в звичайному режимі після введення обмежень, 29% — працюють дистанційно, 32% — знаходяться у відпустці за власним бажанням і 4% — втратили роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков анонсував посилення заходів обмежень, пов'язаних з попередженням розповсюдження коронавірусу.

До цього карантин через коронавірус один раз продовжили – до 24 квітня.

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