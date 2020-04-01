Индия поможет Украине закупить медпрепараты для борьбы с коронавирусом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Украины провел встречу с послом Республики Индия в Украине Партхой Сатпатхи. Собеседники отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия в помощи гражданам обеих стран в условиях пандемии... Министр также подчеркнул важность взаимодействия двух стран в фармацевтической отрасли. Посол подтвердил готовность Индии оказывать содействие в закупке медпрепаратов, необходимых для лечения коронавируса в Украине", - сказано в нем.

Посол также пообещал способствовать защите интересов граждан Украины, которые не могут покинуть Индию из-за карантинных мер.

В свою очередь Кулеба заверил в содействии индийским гражданам, отметив, что по количеству иностранцев, обучающихся в украинских университетах, Индия занимает первое место - почти 15 тыс. студентов.

"Дипломаты согласились, что пандемия не должна быть помехой активному взаимодействию между Украиной и Индией - одним из ведущих торговых партнеров нашей страны. Министр отметил, что поддержка экспорта и сбалансированной торговли является важнейшим заданием для обеих сторон в условиях экономического спада из-за пандемии", - говорится в сообщении.

МИД напомнил, что по итогам 2019 года Индия стала восьмым по объемам экспорта рынком в мире для украинских товаропроизводителей с поставками на более 2 млрд долларов и общей суммой товарооборота между государствами в 2,8 млрд долларов.

Как сообщали Українськi Новини, в Украину прибыл самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса.

Тем временем в Индии полиция распыляет слезоточивый газ в ответ бунтующим против "жестокого карантина".

Также в Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса.