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01 апреля 2020, среда, 17:46 382
Медицина 2020-04-01T17:48:13+03:00
Українські Новини
За прошедшую неделю 2 человека умерли от гриппа, 151 369 - заболели ОРВИ, - Минздрав

За прошедшую неделю 2 человека умерли от гриппа, 151 369 - заболели ОРВИ, - Минздрав

Елена Новикова
Грипп, ОРВИ, Заболевание, смерть от гриппа
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

В то время, как от коронавируса в Украине (по данным на 1 апреля) умерли 17 человек, 70 человек умерли от осложнений гриппа с октября 2019 года, при этом за прошедшую неделю (с 23 по 29 марта) зарегистрировано 2 летальных случая.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За неделю получено сообщение о 2 летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидсезона - 70)", - сказано в нем.

За прошедшую неделю ОРВИ заболел 151 369 человек, из них 41,3% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 000 населения, что на 17% меньше эпидемического порога по Украине, при этом в стране зафиксировано региональное распространение гриппа.

Во всех регионах активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемических уровнях, интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогического периода прошлого сезона.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре и январе от гриппа и пневмонии умерли 1079 человек.

Тем временем, Министерство здравоохранения не располагает информацией о количестве смертей от пневмонии в эпидемиологическом сезоне 2019/2020.

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