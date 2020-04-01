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01 квітня 2020, середа, 17:55 11
Медицина 2020-04-01T18:19:44+03:00
Українські Новини
За минулий тиждень 2 людини померли від грипу, 151 369 - захворіли на ГРВІ, - МОЗ

За минулий тиждень 2 людини померли від грипу, 151 369 - захворіли на ГРВІ, - МОЗ

Елена Новикова
МОЗ, Грип, смерть від грипу, ГРВІ
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

В той час, як від коронавірусу в Україні (за даними на 1 квітня) померли 17 осіб, 70 осіб померли від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, при цьому за минулий тиждень (з 23 по 29 березня) зареєстровано 2 летальних випадки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідсезону - 70)", - сказано в ньому.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіли 151 369 осіб, з них 41,3% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 395,9 на 100 000 населення, що на 17% менше епідемічного порогу по Україні, при цьому в країні зафіксовано регіональне поширення грипу.

У всіх регіонах активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях, інтенсивний показник захворюваності - на рівні аналогічного періоду минулого сезону.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні і січні від грипу і пневмонії померли 1079 осіб.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я не володіє інформацією про кількість смертей від пневмонії в епідеміологічному сезоні 2019/2020.

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