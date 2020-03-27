Коронавирус сохраняется на пластике. Как правильно обрабатывать покупки после похода в магазин

Ситуация с распространением пандемии ухудшается в таких густонаселенных городах как Киев, в котором уже зафиксировано 55 случаев заболевания. Основными проблемами распространения является игнорирование правил гигиены, учитывая, что коронавирус живет на пластике и бумаге до 5 дней.

О том, как защитить себя и правильно ходить в магазин Українськм Новинам сообщила вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан.

По ее словам, после похода в магазин необходимо обрабатывать покупки.

"Приносите их домой, заносите в ванную и все пакеты и продукты, которые находятся в целлофане и которые можно помыть, обмываете под проточной водой, потом вытираете сухой тряпкой, которую желательно после этого выбросить, если не хотите выбрасывать, стоит ее замочить в физрастворе, например есть средства, которые используют для отбеливания белья, вот их и можно использовать", - пишет Кожан.

Как сообщали Українські Новини, вирусолог рассказала, как правильно носить и обрабатывать маски. Также врачи сообщили, как избежать заражения коронавирусом.