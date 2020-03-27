подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 марта 2020, пятница, 21:33 1050
Общество 2020-03-27T21:34:07+02:00
Українські Новини
Коронавирус сохраняется на пластике. Как правильно обрабатывать покупки после похода в магазин

Коронавирус сохраняется на пластике. Как правильно обрабатывать покупки после похода в магазин

Таня Войтюк
Вирусолог, Коронавирус, коронавирус в Украине, как защититься от коронавируса
Магазины. Фото из открытых источников
Магазины. Фото из открытых источников

Ситуация с распространением пандемии ухудшается в таких густонаселенных городах как Киев, в котором уже зафиксировано 55 случаев заболевания. Основными проблемами распространения является игнорирование правил гигиены, учитывая, что коронавирус живет на пластике и бумаге до 5 дней.

О том, как защитить себя и правильно ходить в магазин Українськм Новинам сообщила вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан.

По ее словам, после похода в магазин необходимо обрабатывать покупки.

"Приносите их домой, заносите в ванную и все пакеты и продукты, которые находятся в целлофане и которые можно помыть, обмываете под проточной водой, потом вытираете сухой тряпкой, которую желательно после этого выбросить, если не хотите выбрасывать, стоит ее замочить в физрастворе, например есть средства, которые используют для отбеливания белья, вот их и можно использовать", - пишет Кожан.

Как сообщали Українські Новини, вирусолог рассказала, как правильно носить и обрабатывать маски. Также врачи сообщили, как избежать заражения коронавирусом.

Больше новостей о: Вирусолог Коронавирус коронавирус в Украине как защититься от коронавируса

Как относятся к многократным защитным маскам и рес...
Одноразовую маску можно использовать несколько раз...
Пенсионеры и дети получат наборы первой необходимо...
В зоне риска не только пенсионеры. Как защититься ...
Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус
Внеочередное заседание Рады по коронавирусу и бюджету планируется в понедельник, - Зеленский
Новости
Как жителям многоквартирных домов не заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Власть не рассматривает вариант дефолта, – Мендель 21:48
Коронавирус сохраняется на пластике. Как правильно обрабатывать покупки после похода в магазин 21:33
Как относятся к многократным защитным маскам и респираторам в мире, - исследование 21:22
Одесская область проваливает подготовку к эпидемии коронавируса из-за сопротивления властей, – Ставницер 21:05
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
В Винницкой области количество заболевших коронавирусом возросло до 16, - обладминистрация
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok