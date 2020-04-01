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01 апреля 2020, среда, 15:50 192
Верховная Рада и партии 2020-04-01T15:51:07+03:00
Українські Новини
СБУ явилось к Гео Леросу домой, пока депутат ездил за молоком

СБУ явилось к Гео Леросу домой, пока депутат ездил за молоком

Таня Войтюк
СБУ, ГБР, Андрей Ермак, Гео Лерос
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, которого Ермак обвинил в обманном продвижении чиновника времен Порошенко на должность замминистра, заявляет о приезде сотрудников Службы безопасности (СБУ) по адресу его проживания.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи, пусть бахилы берут", - написал депутат.

Лерос добавил, что на встречу отправился его адвокат, так как он сам ездил за молоком и дома его не было.

Депутат Рады Лерос (Депутат Рады Лерос ("Слуга народа") заявляет о приезде СБУ по адресу его проживания

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обратился в СБУ и Государственное бюро расследований в связи с опубликованным депутатом Рады Леросом видео с его братом Денисом и заявил, что рассчитывает на всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей.

Как сообщали Українськi Новини,  Лерос просит Национальное антикоррупционное бюро взять его под охрану. По его словам, прошение пока не рассмотрено, потому он еще не находится под охраной НАБУ.

ГБР вызвало депутата Рады Лероса ("Слуга народа") на допрос 3 апреля.

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