підписатися на розсилку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 квітня 2020, середа, 17:24 18
Силові структури 2020-04-01T18:21:13+03:00
Українські Новини
Депутат Ради Лерос відмовився отримати повістку про виклик на допит, - СБУ

Депутат Ради Лерос відмовився отримати повістку про виклик на допит, - СБУ

Елена Новикова
СБУ, Андрій Єрмак, Гео Лерос, Денис Єрмак
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

В той час, як Лерос заявляє про приїзд співробітників СБУ за адресою його проживання, Служба безпеки України повідомляє, що 1 квітня депутат Верховної Ради Гео Лерос (фракція "Слуга народу") відмовився отримати від співробітників СБУ повістку про виклик його на допит.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба СБУ.

"1 квітня з метою вручення повістки співробітники СБУ прибули за місцем проживання Гео Лерос, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвокату", - сказали у відомстві.

Співробітники СБУ прибули до Леросу у середу для вручення повістки у рамках справи, яку розслідує Служба за фактом використання технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, тобто за частиною 2 статті 359 Кримінального кодексу.

Відео зустрічей за участю Дениса Єрмака оприлюднив Лерос.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження про шахрайство проти депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Гео Лерос.

Тим часом Денис Єрмак прокоментував відеозапис Лерос.

Більше новин про: СБУ Андрій Єрмак Гео Лерос Денис Єрмак

СБУ розслідує незаконне прослуховування брата Єрма...
Брат Єрмака прокоментував опублікований депутатом ...
Депутат Лерос НАБУ просить взяти його під охорону...
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавил...
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень
Новини
У Харкові поіменно назвали тих, хто фінансово допомагає регіону боротися з коронавірусом 18:07
За минулий тиждень 2 людини померли від грипу, 151 369 - захворіли на ГРВІ, - МОЗ 17:55
Дефіциту зерна в Україні не буде, - експерти 17:39
Для споживачів газу Львівщини розроблена експрес-реєстрація в онлайн сервісі 104.ua 17:33 Прес-реліз
Депутат Ради Лерос відмовився отримати повістку про виклик на допит, - СБУ 17:24
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok