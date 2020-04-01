Депутат Ради Лерос відмовився отримати повістку про виклик на допит, - СБУ

В той час, як Лерос заявляє про приїзд співробітників СБУ за адресою його проживання, Служба безпеки України повідомляє, що 1 квітня депутат Верховної Ради Гео Лерос (фракція "Слуга народу") відмовився отримати від співробітників СБУ повістку про виклик його на допит.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба СБУ.

"1 квітня з метою вручення повістки співробітники СБУ прибули за місцем проживання Гео Лерос, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвокату", - сказали у відомстві.

Співробітники СБУ прибули до Леросу у середу для вручення повістки у рамках справи, яку розслідує Служба за фактом використання технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, тобто за частиною 2 статті 359 Кримінального кодексу.

Відео зустрічей за участю Дениса Єрмака оприлюднив Лерос.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження про шахрайство проти депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Гео Лерос.

Тим часом Денис Єрмак прокоментував відеозапис Лерос.