Держбюджет недоотримав 27,6 млрд гривень доходів у 1-му кварталі

В той час, як банкіри відзначають, що в найближчі кілька місяців передумов для дефолту України немає, в березні державний бюджет недовиконаний за доходами на 10,4%, або на 10,2 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за березень склали 87,921 млрд гривень при плані в 98,111 млрд гривень.

Отже, держбюджету в березні по доходах виконаний з дефіцитом в 10,190 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в березні склали 78,407 млрд гривень при плані 87,789 млрд гривень, спецфонду – 9,513 млрд гривень при плані в 10,322 млрд гривень.

Надходження Єдиного соціального внеску (ЄСВ) в березні склало 23,971 млрд гривень, тоді як в березні минулого року цей показник склав 19,501 млрд гривень.

У січні-березні держбюджету по доходах виконаний на 88,4%.

Доходи держбюджету за перший квартал склали 210,694 млрд гривень при плані в 238,286 млрд гривень.

Таким чином дефіцит склав 27,592 млрд гривень.

За січень-березень ЄСВ надійшло 69,397 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 59,514 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому 2020 року державний бюджет по доходах виконано на 93,7%.

Міністерство фінансів в 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів у еквіваленті і 5,5 млрд доларів – внутрішніх.

Президент Володимир Зеленський констатує, що Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування за новою програмою до 8 млрд доларів.

Україна і МВФ ведуть переговори по збільшенню кредитування з $5,5 млрд до $9,5 млрд. Україна очікує фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів.