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26 марта 2020, четверг, 14:05 796 Фото
Общество 2020-03-26T14:28:26+02:00
Українські Новини
В сети появился калькулятор туалетной бумаги на время карантина, - СМИ

В сети появился калькулятор туалетной бумаги на время карантина, - СМИ

Татьяна Зотова
Дефицит, Карантин, Пандемия, Туалетная бумага, Коронавирус
Туалетная бумага. Фото: Facebook
Туалетная бумага. Фото: Facebook

В интернете появился онлайн-калькулятор, который позволяет подсчитать, хватит ли имеющихся запасов туалетной бумаги до конца карантина, передает FaceNews.ua.

Сайт был разработан британцами Бэном Сэссуном и Сэмом Харрисом и призван снизить панику и спрос на этот продукт.

Сами разработчики признаются, что решили создать калькулятор после того, как начали спорить о том, сколько туалетной бумаги используют ежедневно и как этот показатель изменится во время карантина. С тех пор сайтом воспользовались пять миллионов человек.

Пользователи могут воспользоваться обычными и продвинутыми настройками. Первые включают в себя имеющееся количество рулонов, а также количество посещений туалета в день. В продвинутых можно указать и другие параметры: количество членов семьи, дней карантина и так далее.

Тем временем за кражу из отеля Marriott 66 рулонов туалетной бумаги во Флориде (США) был арестован 31-летний мужчина. Об этом сообщает портал golos.ua. Так, в полиции сообщили, что Анджело Эрнандесцинто заметил охранник, когда тот принес мусорное ведро к фургону и положил мешок внутрь.

Охраннику отеля стало любопытно, зачем тот положил мусорный пакет себе в машину. Он заглянул через окно транспортного средства и увидел, что мешок полон туалетной бумаги. Сотрудник отеля сразу вызвал полицию.

Прибывшая на место полиция изъяла пакет и задержала молодого человека. Анджело признался, что украл в отеле 66 рулонов туалетной бумаги и извинился. Также он добавил, что таким действием хотел помочь бедной, бездомной женщине, которая на фоне коронавируса нуждается в ней. Полиция Флориды обвинила мужчину в краже из общественного гостиничного предприятия, теперь ему грозит тюремный срок.

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