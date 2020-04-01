В карантин Офіс генпрокурора вирішив "запастися" туалетним папером трьох видів

Офіс генерального прокурора оголосив тендер із закупівлі туалетного паперу і паперових рушників на 390 тис. гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер оголошено 27 березня, аукціон відбудеться 14 квітня.

Офіс генпрокурора хоче придбати 36 тис. штук рулонів туалетного паперу "Обухів", 900 упаковок (в упаковці 4 шт.) двошарового туалетного паперу DoDomy, 200 упаковок тришарової туалетного паперу Zewa Delux, 5 600 упаковок паперових рушників і 2 000 пачок серветок.

Очікувана вартість товару - 390 тис. гривень.

Документація про тендер на закупівлю туалетного паперу Офісом генпрокурора. Скріншот: prozorrо

Як повідомляли Українські Новини, СБУ після введення карантину оголосила ще один тендер на закупівлю 17 автомобілів за 11 млн гривень. Також Служба безпеки України після введення карантину оголосила тендер на закупівлю 41 автомобіля за 24,6 млн гривень. Це тендер на закупівлю 33 легкових автомобілів Toyota Corolla за 16 170 000 гривень, а також 8 мікроавтобусів Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривень.

А в ЗМІ з'явилася інформація, що в мережі створили калькулятор туалетного паперу на час карантину.