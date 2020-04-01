подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 апреля 2020, среда, 12:27 1824
Общество 2020-04-01T12:27:52+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, где в Киевской области больше всего зараженных коронавирусом

Кличко рассказал, где в Киевской области больше всего зараженных коронавирусом

Анна Рудык
Виталий Кличко, КГГА, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Из 57 подтвержденных по состоянию на среду случаев заболевания коронавирусом в Киевской области 19 случаев зафиксировано в Обуховском районе, 12 - в Киево-Святошинском, при этом 3 больных умерли, 1 выздоровел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Обуховском районе случаи заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пункта Козин, Романков и Украинка (среди заболевших двое детей), в Киево-Святошинском районе случаи заболевания установлены в городах Вишневое и Боярка, также в селах Лесники, Гатное, Дмитровка и Софиевская Борщаговка.

Также 6 случаев заболевания подтверждено в Борисполе, по 3 случая - в Белой Церкви и Броварах, по 2 случая - в Обухове, Ирпене и в Васильковском районе (село Рославичи), по 1 случаю - в Бориспольском, Ставищенском, Белоцерковском, Макаровском и Броварском районах, в Ворзеле, Гостомеле и Буче.

20 из заболевших находятся на стационарном лечении, 37 - на амбулаторном (самоизоляции).

Также сообщается, что в Киевской области есть подозрение на заражение коронавирусом у 223 человек, медицинское наблюдение установлено за 567 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок.

Также в МОЗ рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Коронавирус коронавирус в Киеве

Кличко показал больницу, куда госпитализируют боль...
На карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,...
С начала года НБУ продал из резервов $1,4 млрд...
В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, сре...
В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок
В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных
Новости
Борис Ложкин передал Институту отоларингологии комплекты защиты от коронавируса 13:39
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:34
На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ 13:26
Гривна после роста резко обвалилась. Курс НБУ на 2 апреля 13:23
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли 09:14
больше новостей
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
Пальчевский обвинил медицинскую мафию и Радуцкого в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19 09:13
больше новостей
Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая, - Аваков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok