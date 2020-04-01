Кличко рассказал, где в Киевской области больше всего зараженных коронавирусом

Из 57 подтвержденных по состоянию на среду случаев заболевания коронавирусом в Киевской области 19 случаев зафиксировано в Обуховском районе, 12 - в Киево-Святошинском, при этом 3 больных умерли, 1 выздоровел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Обуховском районе случаи заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пункта Козин, Романков и Украинка (среди заболевших двое детей), в Киево-Святошинском районе случаи заболевания установлены в городах Вишневое и Боярка, также в селах Лесники, Гатное, Дмитровка и Софиевская Борщаговка.

Также 6 случаев заболевания подтверждено в Борисполе, по 3 случая - в Белой Церкви и Броварах, по 2 случая - в Обухове, Ирпене и в Васильковском районе (село Рославичи), по 1 случаю - в Бориспольском, Ставищенском, Белоцерковском, Макаровском и Броварском районах, в Ворзеле, Гостомеле и Буче.

20 из заболевших находятся на стационарном лечении, 37 - на амбулаторном (самоизоляции).

Также сообщается, что в Киевской области есть подозрение на заражение коронавирусом у 223 человек, медицинское наблюдение установлено за 567 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок.

Также в МОЗ рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса.