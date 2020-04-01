Від коронавірусу помер чиновник Держдепартаменту США

На сьогоднішній день Сполучені штати Америки залишаються епіцентром пандемії коронавірусу. Згідно з останніми даними, кількість хворих становить 187 919 осіб. Тим часом, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що один із співробітників Держдепартаменту помер через зараження коронавірусом. Про це передає CNBC.

Однак, хто саме помер від хвороби, Помпео не уточнив, навіть не називаючи посади.

"Щоранку я читаю новини з усього світу ... не стало одного із співробітників Держдепу, нашого колеги, через цей вірус. Тепер близько трьох тисяч американців померли, це трагедія. Я висловлюю співчуття усім родинам, кого торкнулося", — заявив він.

За його словами, зараз в Держдепартаменті близько 40-50 осіб отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, 31 березня від коронавірусу помер знаменитий актор з "Зоряних воєн" Ендрю Джек.

Крім того, лікарі расскзали, як лікують хворих коронавірусом в США.

Тим часом, Дональд Трамп сподівається, що від коронавірусу в США помруть не більше 100 тисяч осіб.