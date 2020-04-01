Цены на бензин и дизтопливо должны дальше снижаться, - АМКУ

Антимонопольный комитет (АМКУ) ожидает дальнейшего снижения цен на бензин и дизельное топливо по итогам встречи с рядом руководителей сетей автозаправочных станций (АЗС) после того, как АМКУ заявлял о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен\/литр. Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини. "Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердила расчеты АМКУ - условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию", - говорится в нем. Отмечается, что комитет ожидает, что результаты примененных мер отразятся на ценах на бензин и дизтопливо на АЗС. В то же время весь имеющийся у АМКУ инструментарий правоприменения и в дальнейшем будет наготове для обеспечения конкуренции на этом важном для общества и государства рынке. Как сообщали Українські Новини, ранее средние цены на топливо на АЗС Украины понизились. Также директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что с 19 по 31 марта цены на бензин и дизельное топливо снизились в среднем на 1-2,5 гривны\/литр.