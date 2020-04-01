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01 апреля 2020, среда, 11:24 180
Экономика 2020-04-01T11:41:14+03:00
Українські Новини
Цены на бензин и дизтопливо должны дальше снижаться, - АМКУ

Цены на бензин и дизтопливо должны дальше снижаться, - АМКУ

Ярина Вацяк
Бензин, АМКУ, АЗС, Дизтопливо, Цены на бензин, цены на дизтопливо, бензин А-95
Заправка Фото: avtoblog.ua
Заправка Фото: avtoblog.ua

Антимонопольный комитет (АМКУ) ожидает дальнейшего снижения цен на бензин и дизельное топливо по итогам встречи с рядом руководителей сетей автозаправочных станций (АЗС) после того, как АМКУ заявлял о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердила расчеты АМКУ - условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую ​​позицию", - говорится в нем.

Отмечается, что комитет ожидает, что результаты примененных мер отразятся на ценах на бензин и дизтопливо на АЗС.

В то же время весь имеющийся у АМКУ инструментарий правоприменения и в дальнейшем будет наготове для обеспечения конкуренции на этом важном для общества и государства рынке.

Как сообщали Українські Новини, ранее средние цены на топливо на АЗС Украины понизились.

Также директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что с 19 по 31 марта цены на бензин и дизельное топливо снизились в среднем на 1-2,5 гривны/литр.

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