подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 апреля 2020, среда, 11:22 26
Кабмин 2020-04-01T11:22:19+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет заседание

Сегодня Кабмин проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Заседание правительства, Заседание Кабмина
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 1 апреля.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

При этом информация о видеотрансляции заседания или брифинге по его итогам отсутствует на сайте правительства.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль объяснил, почему Кабмин хочет урезать финансирование субсидий. Премьер-министр Денис Шмыгаль объясняет инициативу Кабинета Министров уменьшить финансирование жилищных субсидий, которые хотели увеличить во время карантина, на 8,3 млрд гривен их экономией из-за теплой зимы.

Также Кабинет Министров рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен за счет ограничения зарплат чиновников 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен, на время карантина.

Ранее Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год в связи с карантином из-за коронавируса. По итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%.

Больше новостей о: Кабмин Кабинет Министров Заседание правительства Заседание Кабмина

Кабмин разработал протокол захоронения умерших от ...
Кабмин хочет прекратить финансирование патриотичес...
Депутат Рады Каплин заявляет, что Гройсман убежал ...
Сегодня Кабмин проведет заседание...
В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных
Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая, - Аваков
Новости
Инвестбанкиры рассказали о последствиях для страны, в случае объявления дефолта 11:30
Обращение врачей из Одессы. Скриншот видео
Одесские врачи рассказали, что не готовы к наплыву пациентов с коронавирусом 11:24
Цены на бензин и дизтопливо должны дальше снижаться, - АМКУ 11:23
Сегодня Кабмин проведет заседание 11:22
У Сытника незаконно собирали компромат для дискредитации САП и ГПУ, - СМИ 11:11
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли 09:14
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина 14:59
больше новостей
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
Продуктовым рынкам разрешили работать 18:59
больше новостей
В 2019 доходы украинцев увеличились на 14%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok