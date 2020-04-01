Сегодня Кабмин проведет заседание...

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 1 апреля.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

При этом информация о видеотрансляции заседания или брифинге по его итогам отсутствует на сайте правительства.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль объяснил, почему Кабмин хочет урезать финансирование субсидий. Премьер-министр Денис Шмыгаль объясняет инициативу Кабинета Министров уменьшить финансирование жилищных субсидий, которые хотели увеличить во время карантина, на 8,3 млрд гривен их экономией из-за теплой зимы.

Также Кабинет Министров рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен за счет ограничения зарплат чиновников 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен, на время карантина.

Ранее Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год в связи с карантином из-за коронавируса. По итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%.