У лютому профіцит зведеного платіжного балансу склав $733 млн

В той час, як прем'єр розповів, скільки Україні треба погасити боргів в поточному році, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в лютому склав 159 млн доларів (у лютому минулого року - 249 млн доларів).

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Експорт товарів зріс на 1.2% (у січні - на 2.2%).

В той же час їх імпорт скоротився на 4,7% (у січні - на 1.6%), а без урахування розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в початку 2019 імпорт товарів зріс на 0.5% (у січні - на 2.5%).

За два місяці 2020 профіцит поточного рахунку склав 563 млн доларів (у січні-лютому 2019 - 376 млн доларів).

Обсяги експорту товарів склали 3.6 млрд доларів.

Обсяги імпорту товарів становили 4.5 млрд доларів.

Обсяги енергетичного імпорту зменшилися на 11.6% (у січні - 16.8%), обсяги неенергетичного імпорту - на 3.2% (у січні збільшилися на 2.6%).

Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) в лютому склав 157 млн доларів (у лютому 2019 - 247 млн доларів).

Чистий приплив за фінансовим рахунком склав 890 млн доларів (у лютому минулого року фінансовий рахунок був збалансованим).

Це обумовлено переважно операціями приватного сектору, за яким приплив склав 831 млн доларів (у лютому 2019 чистий відтік склав 38 млн доларів).

Профіцит зведеного платіжного балансу склав 733 млн доларів (у лютому 2019 дефіцит становив 248 млн доларів).

Погашення боргу перед МВФ становить 136 млн доларів.

За станом на 1 березня 2020 року обсяг міжнародних резервів виріс до 27,0 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.0 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів (0,7% від ВВП).В цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів (в 2018 році - 2,9 млрд доларів).

Україна і МВФ ведуть переговори по збільшенню кредитування з $5,5 млрд до $9,5 млрд. Україна очікує фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів.