Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня, - Аваков

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що карантин через коронавірус, який вже один раз продовжили, може бути продовжено до другої половині травня.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ніхто в нашій країні не знає коли завершиться епідемія та скасується карантин – а хто каже, що знає - бреше. Все буде залежати від розвитку ситуації і нашої успішності в боротьбі з вірусом", - написав чиновник.

За словами Авакова, що поки карантин скасовано тільки в Китаї: "Країни навколо нас кожен день посилюють заходи обмежень.. від Польщі, з 1 квітня вводить більш жорсткий режим карантину до комендантської години в Ніцці і заборони виходити на вулиці у Франції, Іспанії, Італії і тій же Москві і Нью-Йорку".

"Подивимося, як будуть розвиватися події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше нас.. Але, якщо чесно.. треба бути реалістами.. Моя точка зору: країна почне повертатися до нормального життя – не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста", - зазначив глава МВС.

У той ж час, він акцентував увагу на тому, що зараз дуже відповідальний момент атаки епідемії: "Якщо не будемо масово обніматися і шашлышить в парках, нагороджуючи один одного вірусом – можемо збити пік вірусу, не доходячи до рівня трагічних втрат".

"Все в наших руках і в руках Бога, звичайно", - резюмував міністр.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Аваков анонсував посилення заходів обмежень пов'язаних з попередженням розповсюдження коронавіруса.

Тим часом, 30 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 378 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію.