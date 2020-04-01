подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
  • Новости
  • Мир
  • Ученые в Германии предлагают вернуть на работу тех, кто уже переболел коронавирусом
01 апреля 2020, среда, 08:27 121
Мир 2020-04-01T08:29:10+03:00
Українські Новини
Ученые в Германии предлагают вернуть на работу тех, кто уже переболел коронавирусом

Ученые в Германии предлагают вернуть на работу тех, кто уже переболел коронавирусом

Елизавета Кесельман
Германия, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Борьба с коронавирусом
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Ранее немецкие ученые Института Роберта Коха выяснили, какая категория людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом. На днях, ими было предложено исследовать анализы более 100 тысяч людей на наличие антител к коронавирусу и отменить карантин для тех, кто уже переболел инфекцией. Об этом передает The Guardian.

Отмечается, что ученые с середины апреля хотят проводить исследования, чтобы отслеживать прогресс пандемии.

Эксперты считают, что люди, переболевшие Covid-19, получат иммунитет и уже не смогут заразить других, поэтому им можно не соблюдать ограничений, введенных властями. Такие люди могут вернуться к работе.

Профессор Питер Опеншоу, член британской правительственной группы консультантов, заявил, что иммунитет к коронавирусу человек может хранить от года до пяти, но точно пока сказать невозможно.

Отмечается также, что в Британии уже выразили обеспокоенность, что в случае введения такой "паспортизации" молодые люди, которые столкнулись с финансовыми проблемами, могут умышленно заразиться, чтобы переболеть, получить иммунитет, а с ним и паспорт, и выйти на работу.

Как сообщали Українські Новини, фармацевтическая компания Johnson&Johnson в сентябре протестирует вакцину от коронавируса.

Тем временем, в Австралии медики протестируют вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу

Больше новостей о: Германия Коронавирус вакцина от коронавируса Борьба с коронавирусом

В мире за сутки зарегистрировано 75 тысяч новых сл...
Какая категория людей наиболее подвержена риску за...
Лукашенко заявил, что запирать людей в тухлых квар...
Фармацевтическая компания Johnson&Johnson в сентяб...
В мире за сутки зарегистрировано 75 тысяч новых случаев коронавируса. Данные на 1 апреля
В Украине за день подтвердили еще 96 случаев коронавируса. Умерли 4 человека
Новости
В 2019 доходы украинцев увеличились на 14% 08:45
Ученые в Германии предлагают вернуть на работу тех, кто уже переболел коронавирусом 08:27
В мире за сутки зарегистрировано 75 тысяч новых случаев коронавируса. Данные на 1 апреля 08:22 Инфографика
ВСУ понесли серьезные потери: на Донбассе в бою погиб военный, еще трое ранены 08:20
Facebook, Супрун и "Сокира Перуна". Что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей соцсети, - СМИ 08:01
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина 14:59
Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли 09:14
больше новостей
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
АТБ снизит торговые наценки на крупы, овощи и фрукты 18:00
больше новостей
ВСУ понесли серьезные потери: на Донбассе в бою погиб военный, еще трое ранены
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok