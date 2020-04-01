Ученые в Германии предлагают вернуть на работу тех, кто уже переболел коронавирусом

Ранее немецкие ученые Института Роберта Коха выяснили, какая категория людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом. На днях, ими было предложено исследовать анализы более 100 тысяч людей на наличие антител к коронавирусу и отменить карантин для тех, кто уже переболел инфекцией. Об этом передает The Guardian.

Отмечается, что ученые с середины апреля хотят проводить исследования, чтобы отслеживать прогресс пандемии.

Эксперты считают, что люди, переболевшие Covid-19, получат иммунитет и уже не смогут заразить других, поэтому им можно не соблюдать ограничений, введенных властями. Такие люди могут вернуться к работе.

Профессор Питер Опеншоу, член британской правительственной группы консультантов, заявил, что иммунитет к коронавирусу человек может хранить от года до пяти, но точно пока сказать невозможно.

Отмечается также, что в Британии уже выразили обеспокоенность, что в случае введения такой "паспортизации" молодые люди, которые столкнулись с финансовыми проблемами, могут умышленно заразиться, чтобы переболеть, получить иммунитет, а с ним и паспорт, и выйти на работу.

Как сообщали Українські Новини, фармацевтическая компания Johnson&Johnson в сентябре протестирует вакцину от коронавируса.

Тем временем, в Австралии медики протестируют вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу