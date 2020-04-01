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01 квітня 2020, середа, 08:22 98 Інфографіка
Медицина 2020-04-01T10:45:03+03:00
Українські Новини
У світі за добу зареєстровано 75 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 1 квітня

У світі за добу зареєстровано 75 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 1 квітня

Надежда Комендантова
Коронавірус, Коронавірус в світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годин 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19, 1 квітня в усьому світі було зареєстровано 859 796 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

У світі 177917 людей одужали і 42091 померла від ускладнень, викликаних хворобою.

Зараз у США зафіксували 187 919 випадків зараження, в Італії - 105 792, в Іспанії - 95 924, в Китаї - 82 278, Німеччини - 71 808, Франції - 52 826, Ірані - 44605.

В цілому по світу, крім США, Європи, Китаю, найбільша кількість хворих COVID-19 – в Ірані, Південній Кореї.

Можна сказати, що коронавірус обійшов стороною Африку і Східну Європу, однак насправді хворих там може бути набагато більше, і настільки низькі цифри захворюваності щодо кількості населення можна пояснити неналежним діагностуванням. Без спеціального тестування люди можуть хворіти і помирати від пневмонії, викликаної коронавірусом, але лікарі не будуть враховувати їх у загальній статистиці COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 378 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію.

Раніше повідомлялося про те, що в світі кількість заражених коронавірусом наближається до 800 тис.

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У світі за добу зареєстровано 75 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 1 квітня
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