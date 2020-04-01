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01 квітня 2020, середа, 07:20 22
Транспорт 2020-04-01T08:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні скасовується обмеження швидкості руху транспорту в 50 км/год на 17 вулицях Києва

Сьогодні скасовується обмеження швидкості руху транспорту в 50 км/год на 17 вулицях Києва

Елена Новикова
Транспорт, Рух транспорту, обмеження швидкості, Швидкість
Дорога. Фото: pixabay.com
Дорога. Фото: pixabay.com

Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня з 1 листопада

Ці 17 ділянок пристосовані для більш інтенсивного трафіку, оскільки не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні.

Дозволена швидкість руху збільшена на наступних ділянках:

  • просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
  • Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідної і від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
  • вул. Міська (від вул. Стеценко до Гостомельського шосе за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини);
  • Кільцева дорога (від пр. Перемоги до вул. Трублаїні);
  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерній в межах Києва);
  • просп. Бандери (від просп. Оболонський до Московського мосту);
  • просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе; Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. Н. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • Броварський просп. (від просп. Визволителів до вул. Братиславській і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини);
  • бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
  • просп. Соборності (при установці розподільного транспортного огородження).

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві на вулиці Бандери обмежать рух до 1 травня, а також частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара до 5 квітня.

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