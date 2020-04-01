Сьогодні скасовується обмеження швидкості руху транспорту в 50 км/год на 17 вулицях Києва

Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня з 1 листопада

Ці 17 ділянок пристосовані для більш інтенсивного трафіку, оскільки не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні.

Дозволена швидкість руху збільшена на наступних ділянках:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідної і від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценко до Гостомельського шосе за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини);

Кільцева дорога (від пр. Перемоги до вул. Трублаїні);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерній в межах Києва);

просп. Бандери (від просп. Оболонський до Московського мосту);

просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе; Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Н. Грінченка до Південного мосту);

просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

Броварський просп. (від просп. Визволителів до вул. Братиславській і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Соборності (при установці розподільного транспортного огородження).

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві на вулиці Бандери обмежать рух до 1 травня, а також частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара до 5 квітня.