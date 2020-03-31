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  • Создайте резерв для тревоги: психолог дал три совета, как справиться с тревогой
31 марта 2020, вторник, 22:17 5
Политика 2020-03-31T22:18:38+03:00
Українські Новини
Создайте резерв для тревоги: психолог дал три совета, как справиться с тревогой

Создайте резерв для тревоги: психолог дал три совета, как справиться с тревогой

Елена Новикова
Психолог, советы психолога, тревожность, Сомнения
Тревожность. Фото: pixabay
Тревожность. Фото: pixabay

В то время, как в Украине каждый день растет напряжение, появляется все больше новостей о количестве зараженных коронавирусом и об эконочимеском кризисе, очень трудно абстрагироваться. У многих появляется чувство тревожности. О том, как справиться с тревогой, рассказал психолог Павел Зыгмантович на своей странице в Facebook.

Способ, который поможет побороть тревогу:

  1. Создайте "беспокоительное время". Переживайте каждый день с 18:00 до 18:20 у себя на кухне. И тревожтесь смело.
  2. Отложите свое беспокойство. Если тревожные мысли придут в вашу голову в течение дня, сделайте краткую запись о них и отложите до вечера. Можно так и сказать вслух: "У меня будет время подумать об этом позже, так что нет необходимости беспокоиться от этом сейчас".
  3. Сокращайте "беспокоительно время". Старайтесь с каждой неделей выделять на беспокойство все меньше времени.

Также психолог уточнил, что для того, чтобы избавиться от тревог и сомнений необходимо:

  • Перестать сомневаться и начать анализировать ситуацию.
  • Научиться отделять реальные проблемы от надуманных.
  • Прекратить беспокоиться о надуманных проблемах.
  • Начать успешно решать реальные проблемы вашей жизни.

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