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31 марта 2020, вторник, 18:50 1109
Медицина 2020-03-31T21:15:03+03:00
Українські Новини
Минздрав обновил список тех, кого надо госпитализировать в случае обнаружения COVID-19

Минздрав обновил список тех, кого надо госпитализировать в случае обнаружения COVID-19

Таня Войтюк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Группа риска коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Помимо того, что Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях, больные коронавирусной инфекцией, которые находятся в группе риска развития тяжелых осложнений, подлежат госпитализации вне зависимости от тяжести состояния.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, такой подход предусмотрен в обновленных алгоритмах предоставления помощи при коронавирусной инфекции.

К группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, сахарным диабетом, иммуносупрессивными состояниями, тяжелыми хроническими патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями, а также с онкологическими заболеваниями.

Также лечению в стационаре подлежат больные с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.

По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию тяжелого острого респираторного синдрома.

Всем пациентам с COVID-19, находящихся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Отмечается, что алгоритмы предоставления помощи разработаны с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения определило 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией "первой волны".

Напомним, в Грузии закрыли все алкогольные магазины из-за коронавируса.

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