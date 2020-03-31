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31 березня 2020, вівторок, 20:11 45
Кабмін 2020-03-31T20:32:45+03:00
Українські Новини
Аваков прогнозує продовження карантину в Україні

Аваков прогнозує продовження карантину в Україні

Ярина Вацяк
Карантин, Арсен Аваков, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

В Україні карантин через коронавірус, який вже один раз продовжили, може бути продовжений ще раз до другої половини травня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у коментарі "Українській правді".

28 березня після телеефіру Аваков у коментарі журналісту припустив, що Україні "як мінімум два місяці доведеться перебувати, як і усій Європі, в карантинному стані".

На прохання уточнити, чи йдеться про 2 місяці з початку вже чинного карантину, або про додаткові 2 місяці, Аваков відповів: "До другої половини травня, вважаю".

Рішення про продовження карантину буде приймати не тільки МВС, а уряд колегіально, враховуючи епідемічний розвиток ситуації в країні на кінець карантину - 24 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Аваков анонсував посилення заходів обмежень пов'язаних з попередженням розповсюдження коронавірусу.

Тим часом, в Україні зафіксували 69 нових випадки зараження коронавірусом. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних 8 пацієнтів одужали.

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