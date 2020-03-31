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31 березня 2020, вівторок, 20:33 38
Суспільство 2020-03-31T21:30:02+03:00
Українські Новини
29 медиків і 2 поліцейських захворіли на коронавірус в Тернопільській області

29 медиків і 2 поліцейських захворіли на коронавірус в Тернопільській області

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Медичні працівники, коронавірус в Тернопільскій області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Заступник голови Монастириської районної державної адміністрації Павло Дронь заявляє, що в Тернопільській області на коронавірус захворіли 29 медиків, в той час, як 28 березня повідомлялося про 24.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На 17:00 в Монастириському районі: інфікованих коронавірусом - 68 осіб... У їх числі медперсоналу - 29 (8 лікарів, 13 медсестер, 8 мл медсестер)", - написав він.

Дронь додав, що в області також інфіковані 2 поліцейських, 1 священик.

Він підкреслив, що в кінці дня в районну лікарню було завезено ще 100 захисних костюмів, 180 респіраторів, 500 масок, 100 пробірок, 50 шпателів для збору зразків, 1 тис. рукавичок.

Закуплено ще 8 кисневих балонів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 30 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією в Україні збільшилася на 69 до 549, кількість померлих від захворювання - на 2 людини до 13.

Раніше повідомлялося про те, що в світі кількість заражених на коронавірус наближається до 800 тис.

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