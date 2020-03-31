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31 марта 2020, вторник, 18:59 137
Общество 2020-03-31T18:59:08+03:00
Українські Новини
Продуктовым рынкам разрешили работать

Продуктовым рынкам разрешили работать

Ольга Фандорина
Рынок, Карантин, карантин в Украине, Продуктовые рынки
Рынок
Рынок "Столичный" Фото: payspace

Пока в Украине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных условий. Об этом сообщается в распоряжении главного санитарного врача.

Согласно документу, рынки могут функционировать при следующих условиях:

  • это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;
  • на 20 кв.м территории рынка - не более одного человека;
  • дистанция между людьми в очередях - минимум 1,5 метра;
  • персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;
  • рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;
  • для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.Минздрав разрешил работу продуктовым рынкам

Как сообщали Українські Новини, правительство разрешило больным коронавирусом ходить в магазины и аптеки.

За сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

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