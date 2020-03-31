Продуктовым рынкам разрешили работать

Пока в Украине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных условий. Об этом сообщается в распоряжении главного санитарного врача.

Согласно документу, рынки могут функционировать при следующих условиях:

это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;

на 20 кв.м территории рынка - не более одного человека;

дистанция между людьми в очередях - минимум 1,5 метра;

персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;

рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;

для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.

Как сообщали Українські Новини, правительство разрешило больным коронавирусом ходить в магазины и аптеки.

За сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.