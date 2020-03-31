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31 березня 2020, вівторок, 18:59 16
Суспільство 2020-03-31T21:30:03+03:00
Українські Новини
Продуктовим ринкам дозволили працювати

Продуктовим ринкам дозволили працювати

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Продуктові ринки
Ринок
Ринок "Столичний" Фото: payspace

Поки в Україні за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу продуктових ринків в Україні за умови дотримання ними деяких карантинних умов. Про це повідомляється в розпорядженні головного санітарного лікаря.

Згідно з документом, ринки можуть функціонувати при наступних умовах:

  • це повинен бути офіційно зареєстрований ринок харчових продуктів;
  • на 20 кв. м території ринку - не більше однієї людини;
  • дистанція між людьми в чергах - мінімум 1,5 метра;
  • персонал ринків і покупці повинні мати засоби індивідуального захисту;
  • ринок повинен дотримуватися протиепідемічних заходів;
  • для ринків вихідного дня відстань між торговими точками має бути мінімум 3 метри.Моз дозволив роботу продуктових ринків

Як повідомляли Українські Новини, уряд дозволив хворим коронавірусом ходити в магазини і аптеки.

За добу в Україні зафіксували 69 нових випадки зараження коронавірусом. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних 8 пацієнтів одужали.

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