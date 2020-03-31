Продуктовим ринкам дозволили працювати

Поки в Україні за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу продуктових ринків в Україні за умови дотримання ними деяких карантинних умов. Про це повідомляється в розпорядженні головного санітарного лікаря.

Згідно з документом, ринки можуть функціонувати при наступних умовах:

це повинен бути офіційно зареєстрований ринок харчових продуктів;

на 20 кв. м території ринку - не більше однієї людини;

дистанція між людьми в чергах - мінімум 1,5 метра;

персонал ринків і покупці повинні мати засоби індивідуального захисту;

ринок повинен дотримуватися протиепідемічних заходів;

для ринків вихідного дня відстань між торговими точками має бути мінімум 3 метри.

Як повідомляли Українські Новини, уряд дозволив хворим коронавірусом ходити в магазини і аптеки.

За добу в Україні зафіксували 69 нових випадки зараження коронавірусом. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних 8 пацієнтів одужали.