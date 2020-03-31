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31 березня 2020, вівторок, 18:20 30
Суспільство 2020-03-31T21:15:03+03:00
Українські Новини
Два пацієнти з COVID-19 померли в Чернівецькій області

Два пацієнти з COVID-19 померли в Чернівецькій області

Ольга Фандорина
Чернігівська область, коронавірус в Україні, Covid-19, Смерть від коронавірусу в Україні

Від коронавірусу в Чернівецькій області сьогодні, 31 березня, померли дві людини. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні померли двоє пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Зокрема, померла жінка 1955 року народження, яка 25 березня потрапила в Хотинську центральну районну лікарню, до цього три дні лікувалася вдома. Вчора їй почали проводити неінвазивну вентиляцію легенів, але сьогодні стан різко погіршився, і жінка померла.

Другий померлий чоловік 1962 року народження, який був госпіталізований в Обласну клінічну лікарню 24 березня. З 27 березня перебував у реанімації у тяжкому стані, чоловік хворів також на цукровий діабет.

Два пацієнта з коронавірусом померли в Чернівецькій області

Тим часом в Україні за добу зафіксували 69 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Тим часом, поки з медичними масками у столичних аптеках справи йдуть не дуже добре, у київські магазини повернулися антиспетики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.

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