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31 марта 2020, вторник, 17:42 23
Кабмин 2020-03-31T17:44:05+03:00
Українські Новини
Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины

Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины

Таня Войтюк
Аптеки, Супермаркет, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, защита от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как в Украине за сутки зафиксировали 69 новых случая заражения, украинцам с подтвержденным Covid-19 разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей

"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо. Но в киевские магазины вернулись антиспетики, хоть и стоят они дороже, чем были до карантина.

Тем временем врач-пульмонолог рассказал, что коронавирус делает с легкими и какой эффект оказывает на легкие.

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