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31 марта 2020, вторник, 17:44 11
Судебная власть 2020-03-31T17:53:23+03:00
Українські Новини
НАБУ закрыло дело о возможном получении взяток 11 депутатами Рады от "Слуги народа"

НАБУ закрыло дело о возможном получении взяток 11 депутатами Рады от "Слуги народа"

Елена Новикова
НАБУ, САП, Слуга народа, Взятка, Андрей Ермак, Офис президента
Доллары. Фото: pixabay.com
Доллары. Фото: pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство относительно возможного взяточничества 11 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Дело закрыли", - сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

По данным источников Українських Новин в правоохранительных органах, за этим решением стоит Офис Президента и руководитель офиса Андрей Ермак.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые депутаты Рады от "Слуги народа" получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Ранее сообщалось о том, что САП открыла дело и поручила расследование НАБУ.

Тем временем, "Наші гроші" заявили, что введенная схема является коррупционной и предположили, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).

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