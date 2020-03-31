НАБУ закрыло дело о возможном получении взяток 11 депутатами Рады от "Слуги народа"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство относительно возможного взяточничества 11 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа". Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ. "Дело закрыли", - сказал он. Других подробностей он не сообщил. По данным источников Українських Новин в правоохранительных органах, за этим решением стоит Офис Президента и руководитель офиса Андрей Ермак. Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые депутаты Рады от "Слуги народа" получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Ранее сообщалось о том, что САП открыла дело и поручила расследование НАБУ. Тем временем, "Наші гроші" заявили, что введенная схема является коррупционной и предположили, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).